Un regroupement de crédits immobiliers, c’est quoi exactement ?

Pourquoi opter pour un regroupement de crédits : avantages :

Vous avez plusieurs crédits en cours, concernant votre maison ou votre appartement et vous peinez à rembourser vos mensualités pour faire une estimation de votre maison en Ariège ? Vous avez entendu parler du rachat de crédits, mais vous ne savez pas s’il est possible de le faire pour des prêts immobiliers. Nous vous disons tout.Quand le budget d’une personne ou d’un ménage tend à se fragiliser à cause de plusieurs crédits, il faut rapidement trouver une solution. S’ils donnent leur accord, une banque ou un organisme de crédit rachètent tout ou partie des crédits en cours. Ils les fondent en un seul, dans un nouveau contrat de prêt. Pour le client, c’est une respiration, car il ne paie alors qu’une seule mensualité, au lieu de deux ou plus. Enfin, le rachat de crédit permet un remboursement sur une plus longue durée.Il est possible de regrouper ainsi plusieurs crédits à la consommation. Dans le cas de deux prêts immobiliers, cette opération est tout à fait faisable, mais les deux crédits doivent avoir été contractés pour le même bien. C’est impératif.Le rachat de deux crédits immobiliers présente l’avantage de pouvoir opter pour la même durée de remboursement tout en faisant baisser la mensualité. Il ne s’agit pas d’une faute de frappe, le rachat de prêt permet bien de n’avoir qu’une seule mensualité à payer. La personne ou le ménage gagne ainsi en lisibilité sur son budget. Cela est à voir en fonction du capital restant dû ; que la banque trouvera dans le tableau d’amortissement, au moment de la demande.L’allégement des mensualités n’est pas le seul point à considérer. Il est possible de pouvoir bénéficier d’un taux plus bas que lors du premier contrat, si la période y est propice.Un minimum d’un point est à attendre, voire deux, si le remboursement du prêt entre dans son deuxième tiers, pour que l’opération soit réellement intéressante pour le demandeur.Je voudrais faire un rachat de crédits pour mes prêts immobiliers, comment faire :Si vous rencontrez des problèmes financiers, il est en effet sans doute préférable de regrouper vos deux prêts immobiliers. Encore faut-il que l’opération soit faisable. Votre solvabilité et votre taux d’endettement sont deux facteurs clés pour cette réponse.Pour en savoir plus, il est tout à fait possible de faire une simulation sur Internet. Vous aurez un premier élément de réponse.Si cette démarche vous semble compliquée, il est tout à fait possible de joindre un courtier en crédit pour lui exposer votre situation. Il s’agit d’un expert financier qui sera à même, au regard de vos données financières et de votre composition familiale, de vous dire si vous pouvez prétendre au rachat de vos deux crédits.Si ce professionnel valide la faisabilité de votre démarche, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement. Il est habitué à négocier avec les établissements bancaires et pourra plaider votre cause auprès du banquier, pour votre rachat de crédits immobiliers.